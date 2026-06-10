【ロサンゼルス＝増田知基】北中米で１１日から始まるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）で、ソマリア人初の審判員を務める予定だったオマル・アルタン氏が、開催国の米国への入国を拒否された。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が任命した審判員が開催国に入国できないのは極めて異例だという。アルタン氏は今大会の審判団５２人の一員で、昨年はアフリカサッカー連盟から「最も優秀な男性審判」に選ばれた。６日に米フロリダ州マ