先月（5月）、東京・町田市の路上で50代の男性が乗用車にはねられ重傷を負った事件で、警視庁は酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕した男をひき逃げの疑いで再逮捕しました。この事件は先月14日夜、東京・町田市の路上で自転車に乗っていた50代の男性が乗用車にひき逃げされ重傷を負ったものです。この直後に現場から600メートルほど離れた場所で、町田市の会社員・金沢英明容疑者（55）が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていまし