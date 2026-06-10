大阪府警本部高額な副業収入を得るための講義代金名目で、交流サイト（SNS）で勧誘した相手から現金をだまし取ったとして、大阪府警は10日までに、詐欺容疑で会社代表松村真吾容疑者（29）＝大阪市淀川区＝ら41人を逮捕した。容疑者らはSNSでフォロワー数の多いアカウントを仲介業者から購入。インフルエンサーに成り済まし、副業話を発信していた。府警によると2025年だけで、全国で約2300人、計約6億5千万円の被害があったと