楽天が10日、三木肇監督（49）との双方協議により、同氏が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として10日の巨人戦から指揮を執ると発表した。楽天はここまで21勝36敗1分の借金15で、5位のロッテと7ゲーム差の最下位に沈んでいた。森井球団社長が同日午前に報道陣に対応。三木監督の休養について「この資産、選手を生かしながら、それでも前に進まなきゃいけないという決断の中で、残り85試合まだ諦めない。そのつも