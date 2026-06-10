楽天の森井誠之球団社長が１０日、楽天モバイル最強パーク宮城で、休養を発表した三木肇監督について取材に対応した。球団は球団との双方協議によって退任が決定したと発表していた。その上で森井社長は「三木監督と話して、その中で休養を決断させていただきました。三木監督には多大な貢献をいただきました。いろいろ思い出はありますけど、球団に残していただいた功績は計り知れないと思います。残り８５試合、まだ諦めない