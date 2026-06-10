果物をなぜ食べるのかと問われたら、真っ先に浮かんでくる答えはやっぱり「おいしいから」だろう。そして、歳を重ねて健康面でも気になることがもりもりと噴出し始めたいま、果物は「カラダにいいから」と、加えて「ココロがうれしいから」という答えもしたくなってきた。このおいしくて、カラダによくて、ココロにもよろしい果物。個人的にいまイチオシが、キウイフルーツである。キウイフルーツに、みなさんはどういうイメージを