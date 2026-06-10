使っていない土地を所有していると、「月極駐車場にすれば初期費用が少なくて済みますよ」と提案されることがあります。確かにアパート経営のように建物を建てる必要がないため、比較的始めやすい土地活用の方法です。しかし、月5万円程度の収入が見込めるとしても、本当に割に合うのか気になる方も多いでしょう。 そこで本記事では、5台分の月極駐車場を例に、収益性や管理の手間、始める前に確認しておきたいポイン