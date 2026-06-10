カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「ICERC Japan（アイサーチ・ジャパン）」とのコラボレーションモデルを6月12日に発売する。G-SHOCKの「GW-8202K」「GA-B2100KB」と、BABY-Gの「BGD-5650K」の3機種で、価格はGW-8202Kが85,800円、GA-B2100KBが29,150円、BGD-5650Kが24,200円。ICERC Japanコラボの「イルクジ」（GA-B2100KB／GW-820