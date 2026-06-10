サウジアラビアの政府系ファンドが約9500億円を注ぎ込んで結成した新興プロゴルフリーグがある。「LIV」はスター選手を破格の契約金で引き抜くなど一時話題となったが、海外メディアは行き詰った状況を報じている。オイルマネーで男子ゴルフ界を変えようとした壮大な実験の末路とは――。写真＝iStock.com／PhotoTalk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PhotoTalk■マスターズから締め出された男転売サイトで買った入場バッ