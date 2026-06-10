TBSの山本恵里伽アナウンサーが、9日に放送されたTBSラジオ『荻上チキ・Session』(毎週月〜金曜17:00〜)で、先日、事実婚をしたことを明かした。SNSで事実婚について、議論が交わされている。山本恵里伽アナウンサーこの日の放送は、山本アナの提案で「事実婚」を特集。その本編に入る前に、山本アナは「私自身が先日、事実婚をいたしまして」と報告した。法律婚ではなく事実婚を選んだ理由について、「名字を変えずに、私も夫も名