米マイアミに完成した66階建ての超高級コンドミニアム「アストンマーティン・レジデンス」で、住民の悲鳴が止まらない。新築から2年余り、バルコニーのコンクリートが剥落するなど深刻な施工不良が次々と発覚している、と海外メディアが報じている。1戸90億円超のペントハウスを含む全391戸の99％が完成前に完売した「夢のタワー」で、何が起きていたのか――。写真＝iStock.com／urfinguss※写真はイメージです - 写真＝iStock.co