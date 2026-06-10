良品計画は6月11日より、無印良品で販売中のカフェインレスコーヒーを使用した限定メニューやノベルティが楽しめるコーヒートラックイベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」を東京・大阪・福岡で展開する。無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック○カフェインレスコーヒーのおいしさを体験できるコーヒートラックが展開される6月は、梅雨による気圧や湿度の変化から、心身のコンディションへの関心が高