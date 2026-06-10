永作博美主演のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」９日放送の最終話、注目の大江戸（松山ケンイチ）とみなと（永作）の関係は?タイトル回収?によって続くことになった。将来は不明ながら恋愛に陥ることはなかったことに、視聴者から「よかった」とＳＮＳ投稿が上がっている。みなとは鮨アカデミーを卒業。講師の大江戸は仕事を続けながら、再び店舗経営を目指すことになった。これまで意味ありげに演出されてきた２人。大