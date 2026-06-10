BTSの釜山（プサン）公演が目前に迫っている。世界中のファンにとっては、待ちに待った祝祭の時間だ。【衝撃】「乞食みたいな×××が」罵倒された日本人ファン6月12、13日に釜山アジアド主競技場で開催される「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」には、韓国国内だけでなく、世界各地から多くのファンが集まるとみられている。BTSほどの世界的人気グループの公演となれば、都市にとっては大きな経済効果と広報効果を期待できる一