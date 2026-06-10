少女時代のメンバーで女優としても活躍するスヨンが、俳優チョン・ギョンホとの14年にわたる交際に終止符を打った。そんななか、破局報道が伝えられた当日に日本での近況を公開し、注目を集めている。【写真】スヨン、“破局報道”当日の投稿スヨンは6月9日、自身のSNSに特別なコメントを添えず、近況を収めた写真を投稿した。公開された写真には、ブラックのミニドレス姿で明るい笑顔を見せるスヨンをはじめ、知人たちとの食事を