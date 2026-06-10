「男同士でブラジリアンワックス脱毛するのは大変」ジェジュンと秋山成勲が特別な友情を披露する。【写真】ジェジュンと秋山のプライベートショット6月11日夜に韓国で放送される『新商品発売〜コンビニレストラン』は、ジェジュンが13年来の親友である格闘家・タレントの秋山成勲を実家に招待する様子が公開される。この日公開されるVTRでは、ジェジュンが両親の住む実家に秋山を招待。長年にわたり親交を深めてきた2人は、韓国芸