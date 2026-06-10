CORTISが、日本での高い人気を証明した。6月10日、所属事務所BIGHIT MUSICは「日本レコード協会によると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』が5月の累積出荷枚数10万枚を突破し、ゴールドディスク「ゴールド」認定を受けた」と発表した。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かすこれにより、CORTISは昨年8月のデビュー以来初めて、日本レコード協会のゴールドディスク認定を獲得した。日本正式デビュー前に達成した記録