コカ・コーラ ボトラーズジャパンは6月10日、アサヒ飲料が国内販売を手がける「モンスターエナジー」355ml缶について、6月上旬から自動販売機での販売を始めたと発表した。夏のピーク需要期に合わせ、同社の事業エリアである1都2府35県全域で順次展開している。エリアや自販機の設置状況などに応じて導入する。同社は4月30日、モンスターエナジージャパン、アサヒ飲料との合意に基づき、今夏から「モンスターエナジー」を自販機で