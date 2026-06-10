【モデルプレス＝2026/06/10】TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が6月10日、同局系ラジオ『荻上チキ・Session』（月〜金曜午後5時〜）に出演。事実婚をしたことを公表した。【写真】山本恵里伽アナ、グラビア挑戦で美脚披露◆山本恵里伽アナ、事実婚を公表この日の放送は「結婚を考える〜事実婚のリアル」がテーマ。パーソナリティーの荻上チキが「実は今回の特集は山本さんがきっかけの特集」と切り出すと、山本アナは「非常に個