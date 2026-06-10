「年上の彼女」を持つ男子も珍しくないですが、彼氏の悪気ない言葉が年上の女性を怒らせることもあるようです。では、どんな発言がマズいのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「『年下の彼氏』と付き合って後悔した瞬間９パターン」を紹介します。【１】「年くってて、そんなことも知らないの？」とエラそうな態度でバカにする「あなたとは違う経験をしてるのよ！」（３０代女性）など、彼氏の生意気な態度