岡山市役所 岡山市は、観光資源の新たな財源を検討する「岡山市の宿泊税の考え方（案）」に関して、6月10日からパブリックコメントを実施します。 素案は、有識者で構成する「岡山市宿泊税等検討委員会」の答申を受けたもので、1人1泊200円の宿泊税を導入する制度概要案などをまとめています。 岡山市役所の観光振興課や情報公開室などで閲覧が可能で、岡山市のホームページから意見記入用紙をダウンロ}