プロレスラーの蝶野正洋が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。１９歳の長男が驚くべき巨体の持ち主であることを明かした。今回は「パパママの心配事相談会」。長男について聞かれた蝶野は「家内がドイツ人なんで、小さい時から大きかったんですよ」と振り返ると「成長も早くて中学１年生の夏過ぎくらいから抜かれちゃったんですよ。逆に俺が縮んでるんですよ」と全盛時、１８６センチ、