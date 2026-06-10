「あなたがあのとき風俗に行かなければ、みんな今ごろ笑って暮らしていた」50代の女性Aさんは、今も夫にそう言い続けている。Aさんの夫は、派遣型の風俗サービス（デリヘル）を利用していた。あるトラブルをきっかけにその事実を知ってから、まもなく1年になる。配偶者の風俗利用が夫婦の仲に影響を与えることは、決して珍しくない。しかし、それが自分の家庭で起きたとき、夫婦は何を失い、何を抱えて生きていくのか。Aさんは離婚