1970年にドラフト3位で巨人入りした淡口憲治氏は、独特の打撃フォームを長嶋茂雄監督から「コンコルド打法」と名付けられた。選手としても、監督を支えるコーチの一人としても同じ時を過ごした淡口氏に、長嶋茂雄さんの思い出を聞いた。【写真】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」＊＊＊最初は選手として共に戦い、第1次政権では監督と選手、第2次政権で