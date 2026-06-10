映画、ドラマのエキストラやバラエティ番組、スポーツ中継など、メディアのカメラに映り込むことに人生をかけている男がいる。【写真を見る】ダンプ松本から、小泉純一郎元総理、大物経営者まで…増井さんのツーショットの数々エキストラの帝王・増井孝充さん（58）。テレビ、映画に映りたがりが高じて、映り込みのために定職に就かず公園で野宿をしながら、日雇い労働をするなどして生計を立てる日常は15年目に突入。その珍