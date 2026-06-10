あなたは読めますか？突然ですが、「焦燥」という漢字読めますか？締め切りに追われている時や、思うように物事が進まない時の心理状態を表す言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「しょうそう」でした！焦燥とは、思うように物事が運ばず、あせっていらだつことを意味します。「焦」はじりじりと焦げること、「燥」はかわくことを指し、心が乾ききって熱を帯びるような、余裕のない苦しい精神状態を表していま