あなたは読めますか？突然ですが、「貪る」という漢字読めますか？欲求の強さを表す際によく使われる言葉ですが、「今」に「貝」という独特な組み合わせのこの漢字、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「むさぼる」でした！「貪る」とは、飽きることなく欲しがる、満足せずにいくらでも手に入れようとする、という意味です。単に「食べる」や「読む」だけでなく、度を越して夢中になったり、強欲に何かを求め続けたりする