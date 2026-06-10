河北省石家荘市のスーパーで野菜を選ぶ人たち。（５月１１日撮影、石家荘＝新華社配信／李明発）【新華社北京6月10日】中国国家統計局が10日発表した5月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で1.2％上昇した。前月比では0.1％低下となった。