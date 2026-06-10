福岡県で昨年、17歳だった女子高校生を車で連れ去り覚醒剤を注射した上、性的暴行をして負傷させたとして、不同意性交致傷罪などに問われた無職橘聡被告（49）の福岡地裁小倉支部の裁判員裁判で、検察側は10日、懲役18年を求刑した。