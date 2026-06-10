歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と結婚した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【結婚披露宴】私達のオープニングムービー公開します」と題し、約2分30秒にわたるレア映像を公開した。【動画】「なんて素敵なの〜」約2分30秒におよぶ結婚披露宴の“レア”なオープニングムービー能條は昨年11月に橋之助との婚約を発表し、4月に結婚したことを報告。先月末にホテルニューオータニで挙式・