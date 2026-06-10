【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグは９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平はパイレーツ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、適時二塁打を放つなど４打数１安打２打点だった。チームは１２―３で大勝した。フィリーズ戦に７番三塁で出たブルージェイズの岡本和真は、二塁打を放って３打数１安打だった。チームは３―２でサヨナラ勝ち。レッドソックスの吉田正尚はレイズ戦に５番ＤＨで出場し、４