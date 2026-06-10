タレントのマツコ・デラックス（53）が司会を務めるTBSのバラエティ番組「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）の公式X（旧ツイッター）が10日までに更新され、視聴者に“異例”の呼びかけを行った。9日の放送回では「地下街メシの世界」を特集。地下街マニアが厳選した名店を紹介した。番組公式Xは「ご視聴ありがとうございました」と感謝。「本日放送した『地下街メシの世界』でご紹介したお店の中には、お一人で切り