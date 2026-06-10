ヤクルト、楽天で投手、外野手として１７年の現役生活を送り、引退後は１３年間ヤクルトのコーチを務めた宮出隆自氏（４８）。３０年というプロ野球人生の原点は、愛媛・宇和島東高時代にあるが、本人は高校で「野球をやるつもりはなかった」と振り返る。ひょんなことから名将・上甲正典監督のもとで野球をやることになった宮出さん。当時同高からは宮出さんを含め４年連続してドラフト上位でプロ野球選手が生まれている。◇