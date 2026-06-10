「アンソロピック」は「ミュトス」級の高性能AI（人工知能）モデルを一般公開しました。アメリカのAI新興企業「アンソロピック」は9日、一般利用者向けに新しいAIモデル「クロード・フェイブル5」の提供を始めたと発表しました。「フェイブル5」は、サイバー攻撃などに悪用される懸念から一部の企業や組織に限定して提供されていたAIモデル「クロード・ミュトス」級の最高性能を持ちつつ、一般ユーザー向けに安全性を確保したモデ