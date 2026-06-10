鈴木奈々（37）が10日、インスタグラムを更新。愛犬のトリミング後のかわいらしい写真を公開した。投稿では、白くふわふわの毛に覆われた愛犬のトイプードルの写真を掲載。緑の椅子の前で立つ愛犬は、まるで羊のようなカットに仕上がっている。鈴木は「うちの犬トリミングで羊カットしたら本当に羊みたいになった」とつづった。さらに「可愛すぎる」「毎日癒されてます」と愛犬への愛情をあらわにした。投稿には「保護犬」「トイプ