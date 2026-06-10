定年を迎え、再雇用で収入が減っても「退職金には手をつけず、なんとかやっている」はずだった62歳のBさん。しかし、特別なムダ遣いをしていないにもかかわらず、短期間で老後資金が130万円も減少する事態に直面。本記事では、横山光昭氏と関口博美氏の著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集し、高齢者が陥りがちな〈ある固定費〉の落とし穴について解説します。ムダ遣いはないのに…