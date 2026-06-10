実は人気グレード!? 最安のエントリー仕様が進化していた2026年5月12日、トヨタは「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。ステーションワゴンならではの積載性も魅力的なカローラ ツーリングにはさまざまなバリエーションがありますが、なかでもシリーズ最安のエントリーグレードがどのような仕様になっているのか、詳しく見ていきましょう。【画像】超カッコいい！ アンダー245万円のトヨタ「カローラ」“ワ