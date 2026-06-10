子どもには礼儀やマナーを身につけさせたい。そう思い、ときに厳しく指導するママもいることでしょう。ママスタコミュニティに寄せられたのは、「挨拶できない娘。どう教育、躾ければいいかわからなくなってきた」というタイトルの悩み相談です。投稿者さんの娘さんは小学1年生なのだそう。『未就学時代までは元気なキャラでしたが、小学校に入ってから挨拶ができなくなりました。本人は挨拶をしているつもりでも、声が小さくて届