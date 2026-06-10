瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。カラッとした陽気になりそうです。日中の最高気温は岡山と津山で29度、高松で28度でしょう。9日よりも4度以上気温が高く、7月並みの気温のところがある見通しです。 11日も高気圧に覆われておおむね晴れますが、午後は雷雨のところがあるでしょう。天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で16度、津山で13度、高松で17度の