昨年（2025年）11月、コンビニエンスストアのATMで他人名義のキャッシュカードを使用し現金約20万円を盗んだとして、中国国籍で自称会社員の男（30）が、きょう（10日）逮捕されました。 警察によりますと、男は何者かと共謀し、2025年11月10日、午後9時27分ごろ、東京都豊島区のコンビニエンスストアのATMで不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、現金19万9000円を引き出した窃盗容疑が持たれています