ダイアモンドヘッドのブランド「ROOMMATE（ルームメイト）」より、『ROOMMATE 3WAYホットプレート RM-243TE-RD』が発売される。 【画像あり】3つのプレートと専用蓋でさまざまな用途に対応商品外観 本製品は、グリルプレート、炒め物プレート、たこ焼きプレートの3種類のプレートと、専用の蓋が付属するホットプレート。焼く・煮る・蒸すといった多彩な調理に1台で対応す