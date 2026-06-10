ママ友ができなかった……このモヤモヤを感じたママがいるのではないでしょうか。子どもを通じて広がる人間関係は、ときに安心感をもたらす一方で、「自分だけ取り残されているのでは」と不安を抱かせることもあります。『小学校6年間でママ友できなかった。やばいな』投稿者さんは、子どもに特定の友だちはいないものの「みんなと仲良くしている」と感じている様子。それでも、行事でほかのママと少し話す程度の関係しか築けなか