2026年5月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第5位は映画館に仕掛けられた、ある「トラップ」の記事だ。「これはさすがに同情してしまう」といった声が集まった。 【画像】「これはトラップすぎ？」実際のスタバとTOHOシネマズ 2026年5月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、不動のスタメンだった守田英正がW杯日本代表に選ばれなかった理由を解説