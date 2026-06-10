2026年5月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第4位は政府は「足りている」と説明するナフサについての解説記事だ。 【画像】ナフサショックで品薄状態に…環境省も「買いだめ控えて」 2026年5月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、不動のスタメンだった守田英正がW杯日本代表に選ばれなかった理由を解説した記事だ。巷で言われているように「監督