2026年5月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第3位は日本のこれからのレアアース戦略を深く解説した記事だ。 【画像】日本のレアアース戦略が“中国に絶対勝てない”理由 2026年5月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、不動のスタメンだった守田英正がW杯日本代表に選ばれなかった理由を解説した記事だ。巷で言われているように「監督