2026年5月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第2位は便利なセルフ精米機をめぐるトラブルの記事だ。 【証拠画像アリ】「数日間の売上が0円になりました」と運営会社が嘆く、精米機が壊れる原因となったくず米 2026年5月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、不動のスタメンだった守田英正がW杯日本代表に選ばれなかった理由を解説した記事だ。巷で言