2026年5月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第1位は、W杯日本代表に選ばれなかった守田英正の記事だ。 【写真】涙を流したことでも話題になった15日会見での森保監督 2026年5月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、不動のスタメンだった守田英正がW杯日本代表に選ばれなかった理由を解説した記事だ。巷で言われているように「監督批判」をしたから