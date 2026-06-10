パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、446人の社会人男女を対象に「2026年 夏のはたらき方実態調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 全体の76.0%が今夏は「出社が多い」、61.7%が夏の理想は「テレワーク」 「夏の暑さが仕事に影響する」90.1%が回答、「集中力が続かなくなる」や「移動負担による疲れやすさ」が上位 出