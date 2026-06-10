〜2026年6月 「中東情勢」に関するアンケート調査 〜米国とイスラエルのイラン攻撃による混迷が、世界経済に深刻な影響を及ぼしている。東京商工リサーチ（TSR）は6月1日〜8日、２回目の「中東情勢」が企業の事業活動に与える影響をアンケート調査した。その結果、 「マイナスの影響がある」と回答した企業は80.6％（7,614社中、6,142社）で、8割を超えた。前回（2026年4月）調査の78.7％から1.9ポイント上昇した。原油やナフ