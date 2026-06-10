今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『シマエナガ』というじゅぴ雄のじゅぴっとアニメさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）公式なので安心して見てってぇぇぁあ！！！並んで木に止まったシマエナガたち。その真ん中へ、「入れて」と1羽のシマエナガがやってきました。「入れて入れて入れて入れて」と強引に体をねじ込んでくる1羽に対し、「入らないよ」と隣のシマエナガが答えます。それでも「入